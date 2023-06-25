Kabe'de Türklere davranış neden değişti? Müthiş tespitler

Hac vazifesini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Mekke'ye akın etti. Türk kafilesinde bulunan bir vatandaşın tespitleri ise gündemi sarstı.

İşte o tespitler:

Birkaç hususu paylaşmak istedim…

7 yıl aradan sonra Cidde’ye yeniden gelmek nasip oldu.

Cidde havalimanındaki Suudlu yetkililerin özellikle Türklere karşı olan ilgisinden son derece memnun olduk

Neredeyse bütün personel bizimle Türkçe konuşmaya çalışıyordu.

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Sağlık kontrol noktasındaki görevliler Türkiye üzerinden hacca geldiğimizi duyunca daha çok ilgi gösterdiler. Yolu tarif etmek için yanımıza görevliler verdiler.

Pasaport kontrol noktasında da aynı manzara vardı.

Kafilemiz havaalanından çıkıncaya kadar belki 10’dan fazla görevli bize eşlik etti. Türkçe sohbet etmeye çalışmalarından gurur duymamak elde değildi.

Mekke’ye yaklaştığımızda polis kontrol noktasında, polisler otobüse binince Türk olduğumuzu öğrenince bizimle Türkçe sohbet ettiler. Ben Arapça ve İngilizce konuşmak istesem de gülerek “Türkçe konuşalım, sorun yok” dediler ve hiç bekletmeden müsade ettiler.

Sonraki kontrol noktasında İkramlar dağıtıldı. Bir otobüs hacı adayımıza 10 kadar ikramlık vermişlerdi. Birisi Türk müsünüz diye sordu. Evet dedikten sonra bütün otobüse ikramlıkları dağıttılar.

Ka’be’de tavaf esnasında yakamızdaki Türk bayrağını görenler bizlere dua ediyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza metaf alanında dualar ediyorlardı. Gururlandık ve âmin dedik.

Metaf alanı ve üst katlarda her yer kalabalık ve namaz kılacak yer aradık. Bulamadık. Derken bir müslüman kardeşe ingilizce olarak namaz için bize 5 dk’lığına yer açar mısınız diye ricada bulunduk. Bize dikkatli baktılar, Türk müsünüz dediler. Evet dedik. Hemen yerlerinden kalkıp seccadelerini bize bıraktılar, burada kılın diye ısrar ettiler. Biz iki kişi namazı kıldık. Bize yer veren Bangladeşli amca bize bakıp bakıp ağlıyor dua ediyordu. Oturduk bir süre sohbet ettik. Bizi bırakmadı. Gitti bize zemzem getirdi. Bizden dua istedi bize de dualar etti.

Tavafta Türk bayrağını görenlerin yüzlerindeki sevinci, dualar etmelerini, Recep Tayyip Erdoğan deyişlerini görmek nasıl anlatılır bilemiyoruz.

Ka’bedeki görevliler de Türklere özellikle nazik davranıyorlar.

Suudi Arabistan’da bir şeylerin değişmeye başladığını görmek güzeldi.

Sanki onlar da ümmetin umudunun nerede olduğunu görmeye başladılar.

Rabbim Ümmet-i Muhammed’e sıhhat ve selâmet versin.

Ümmet bilincini, birlik-beraberliğimizi ve kardeşliğimizi kuvvetlendirsin.

Devletimize ve milletimize zevâl vermesin.