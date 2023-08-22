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Dünya Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına
Dünya

Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına

Yeniakit Publisher
2023-08-22 21:59:00 -
Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı.

Mekke kentini şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Kabe’de ibadet eden çoğu Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti. Fırtınanın şiddetli ile bazı kişilerin yürümekte zorlandığı görülürken, çok sayıda güvenlik bariyeri ise devrildi.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, halkı kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, elektrik kaçaklarına ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

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