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Kabe imamı Sudeysi Prens Selman'a sahip çıktı

Kâbe imamlarından Abdurrahman es-Sudeysi, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında Prens Selman'a sahip çıktı.

13 Kasım 2018 Salı 16:52
Kabe imamı Sudeysi Prens Selman'a sahip çıktı

İslami mülahazalarla bağdaşmayan tuhaf açıklamalarıyla gündeme gelen Kâbe imamlarından Abdurrahman es-Sudeysi, şimdi de Kâbe minberinden Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkilendirilen Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman’a methiyeler düzerek sahip çıktı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi işlerinden sorumlu Genel Başkan aynı zamanda Kâbe imamlığı görevini ifa eden Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeysi, irad ettiği hutbede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için “Gözünü yükseklere dikmiş genç, ilan veren ve isabetli kararlar alan” nitelendirmesinde bulundu.

"Ulu l-Emir'imiz..."

Veliahtlık koltuğuna oturduktan hemen sonra Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu adı altında ülkesinin dini, askeri, siyasi ve ekonomik alanlarında köklü değişimlere imza atan Prens bin Selman’ın reformlarına değinen Sudeysi, “Ulu l-Emir’imiz (Emir sahibi) gözetiminde mübarek topraklarımızda başlatılan reform yürüyüşü Prens bin Selman’ın isabetli vizyonuna uygun bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ın Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasında vahşice öldürülmesi sonrası Suudi Arabistan’ın karşı karşıya kaldığı uluslararası krize isim vermeden imada bulunan es-Sudeysi, “Tehdit amaçlı atılan adımlar ve reform sürecini akamete uğratma gayretleri sonuç vermeyecek girişimlerden ibarettir. Güvenliği, barışı ve istikrarı hedef alan bu adımlar ters tepecektir” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan’ın İslam âlemine liderliğini sürdüreceğini belirten es-Sudeysi, “Suudi Arabistan, bütün suçlamalar, asılsız haberlere ve tarafgir medya kampanyalarına rağmen ilkelerine ve prensiplerine bağlı kalmaktan vazgeçmeyecektir” dedi.

Sudeysi'ye tepki

Sudeysi’in okuduğu hutbede bin Selman hakkında yaptığı açıklamaları sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, kendi vatandaşı olan Cemal Kaşıkçı cinayetinde elini kana bulamakla itham edilen Prensin, Müslümanların kıblesi Mescid-i Haram'ın minberinden methedilmesinin dini istismar etmek anlamına geldiğini savundular.

Tepki gösterenler arasında yer alan Tunuslu Alim Beşir Hasan, sosyal medya hesabı üzerinden Kabe İmamı Abdurrahman El-Sudeys'in Prens Muhammed bin Selman'ı övmesine ilişkin, “Allah din tüccarlarını kahretsin. Kâbe minberi despotların övüleceği yer değildir' açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:52
  1. İstanbul
  2. Cemal kaşıkçı
  3. Prens selman
  4. Sudeysi

YORUM YAZ

  • Ramazan alganRamazan algan58 dk önce
    Sıkıyorsa sahip cikmasin,beyt'ul Harameyn'e saglam girer,arbede de ölebilir,cesedi??????
  • cevat çalışırcevat çalışır1 sa önce
    Kabe imamı değil, Ebrehe torunu..
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Selman ...
  • hakan tekinhakan tekin1 sa önce
    Bu kabe imamları tüm müslümanların penceresinden bakmıyor sadece kendi penceresinden bakıyor islama bu durumda hacca bile gidilir mi bunun arkasında namaz kılınır mı tek başıma kılsam daha iyi
  • mahoagamahoaga1 sa önce
    Zor zamanlarda Adaletli olmak cesaret ister, sesinin güzel olması yetmez. Bir de İslam'da BELAM olayı vardır.
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    isterse prenses selmaya arka çıkmasın kellesi gider. baskı altında
  • SelimSelim1 sa önce
    Şimdi hacca gidip bu ... arkasında namaz mı kılınır?
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