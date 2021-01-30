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Gündem Kabe-i Muazzama'ya saygısızlık yapan alçaklar Cumhuriyet'in yurttaşı çıktı
Gündem

Kabe-i Muazzama'ya saygısızlık yapan alçaklar Cumhuriyet'in yurttaşı çıktı

Kabe-i Muazzama'ya yaptıkları hadsizlikle toplumda infiale sebep olan LGBTİ'li sapkınlar Cumhuriyet paçavrası tarafından yurttaşlar olarak adlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 23:49:00 - 2021-01-31 00:07:22
Kabe-i Muazzama'ya saygısızlık yapan alçaklar Cumhuriyet'in yurttaşı çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona devam eden gruptaki LGBTİ'li sapkınlar Müslümanların kutsalı Kabe-i Muazzama'ya yönelik hadsiz hareketleri sebebi ile şuurlu Müslümanlar tarafından sert ifadelerle eleştirildi.

Cumhuriyet 'yurttaşlar' dedi!

LGBTİ'li sapkınlardan 2'sinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesini haberleştiren paçavra Cumhuriyet safını azgın azınlıktan yana tuttu. Müslümanların sinir uçları ile oynayan sapkınları 'yurttaşlar' diye adlandıran paçavra, haberinde şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Boğaziçi Üniversitesi önünde 'Kabe fotoğraflarını yere atmaları' iddiasıyla gözaltına alınan 4 yurttaş hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, '2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur' denildi."

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