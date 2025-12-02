Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyinde bulunan Cenin kenti yakınlarındaki Kabatiye beldesinde saat 13.00’ten itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki duyuruya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan ettiği bildirildi.

Kabatiye Belde Belediyesi’nin açıklamasına göre, İsrail Sivil İrtibat Bürosu (Filistin tarafıyla koordinasyondan sorumlu kurum), yasağın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belediyeye resmi olarak iletti.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı, yayımlanan talimatlara uymaya ve güvenlikleri için evlerinde kalmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

EVLER ASKERİ KARAKOLLARA DÖNDÜ

Sokağa çıkma yasağı, İsrail askerlerinin beldeye yönelik tekrarlanan baskınları, kapsamlı arama operasyonları ve çok sayıda evin askeri karakola dönüştürülmesinin ardından geldi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Kabatiye’ye ek askeri birlikler konuşlandırdığını, beldenin yollarını ve giriş noktalarını kapattığını aktardı.

ATEŞKES DE DİNLEMİYORLAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Yaka'da 1087 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor