  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal
Gündem

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Kabatiye beldesinde tam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Askeri baskınlar, evlerin karakola dönüştürülmesi ve ek birlik konuşlandırılmasıyla belde abluka altına alındı, bölgedeki Filistinliler evlerinden çıkamıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyinde bulunan Cenin kenti yakınlarındaki Kabatiye beldesinde saat 13.00’ten itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki duyuruya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan ettiği bildirildi.

Kabatiye Belde Belediyesi’nin açıklamasına göre, İsrail Sivil İrtibat Bürosu (Filistin tarafıyla koordinasyondan sorumlu kurum), yasağın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belediyeye resmi olarak iletti.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı, yayımlanan talimatlara uymaya ve güvenlikleri için evlerinde kalmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

EVLER ASKERİ KARAKOLLARA DÖNDÜ

Sokağa çıkma yasağı, İsrail askerlerinin beldeye yönelik tekrarlanan baskınları, kapsamlı arama operasyonları ve çok sayıda evin askeri karakola dönüştürülmesinin ardından geldi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Kabatiye’ye ek askeri birlikler konuşlandırdığını, beldenin yollarını ve giriş noktalarını kapattığını aktardı.

ATEŞKES DE DİNLEMİYORLAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Yaka'da 1087 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, konutlar havaya uçurdu!
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, konutlar havaya uçurdu!

Dünya

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, konutlar havaya uçurdu!

Gazze'de son 24 saatte 5 şehit
Gazze'de son 24 saatte 5 şehit

Dünya

Gazze'de son 24 saatte 5 şehit

İsrail devlet kanalı: İsrail ve Mısır istihbarat başkanları Gazze dosyasını görüştü
İsrail devlet kanalı: İsrail ve Mısır istihbarat başkanları Gazze dosyasını görüştü

Dünya

İsrail devlet kanalı: İsrail ve Mısır istihbarat başkanları Gazze dosyasını görüştü

Gazze için kritik adım geliyor! Mısır’ın ABD ile yürüttüğü diplomasi masada yeni bir dönemi işaret ediyor!
Gazze için kritik adım geliyor! Mısır’ın ABD ile yürüttüğü diplomasi masada yeni bir dönemi işaret ediyor!

Gündem

Gazze için kritik adım geliyor! Mısır’ın ABD ile yürüttüğü diplomasi masada yeni bir dönemi işaret ediyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23