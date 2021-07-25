Kabaş yine provokasyon peşinde! Yangından bile malzeme çıkarmak istedi

Terör örgütü PKK'nın yaktığı ormanlara ses çıkartmayan Sedef Kabaş, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde çıkan yangından bile malzeme çıkarmaya kalktı. Kabaş isim vermeden AK Parti'yi hedef aldı.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden mesaj paylaşan Kabaş, "Atatürk Orman Çiftliği yanıyor… Kim yakmış, ya da yaktırmıştır?" diyerek bir skandala imza attı.

Takipçileri de aynı kafada

Kabaş gibi yorumcuları da siyasal İslam diyerek AK Parti'yi hedef aldı. Kimi takipçiler ise 'Atatürk düşmanları' yaktı yorumunu bile yaptı.

Ne olmuştu?

Çankaya'daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yükselen dumanlar Eskişehir yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken yangın söndürüldü.