Kabak yemeği nasıl yapılır? Kabak yemeği tarifi malzemeleri

Kabağın en taze olduğu mevsimde hafif ve besleyici bir yemek olarak sofralarınızda yer alabilecek kabak yemeği kolay ve lezzetli bir tariftir. Kabak yemeği domateslerle, dereotuyla, dilerseniz pirinçle yapabileceğiniz ve toplumuzda severek tüketilen bir yemektir. Peki, kabak yemeği nasıl yapılır? Kabak yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? İşte kabak yemeği tarifi...

Malzemeler

-5 tane kabak

-1 tane kuru soğan

-3 diş sarımsak

-4 kaşık zeytinyağı

-1 tane domates

-½ tatlı kaşığı domates salçası

-2 kaşık pirinç

-2 bardak sıcak su

-Tuz

-Karabiber

-Dereotu

Kabak yemeği nasıl yapılır?

Orta boy bir tencerenin içinde zeytinyağını hafif kızdırın ve soğanları üzerine atın. Biraz kavurduktan sonra sarımsakları ekleyin. Daha sonra salçayı da ekleyin kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavurma işleminin ardından domatesleri de küp küp doğrayıp ekleyin. Kabakları da dilediğiniz büyüklükte doğrayıp ekledikten sonra baharatlarını ekleyin. Dilerseniz çay bardağı pirinç de ekleyebilirsiniz. Ardından suyunu ekleyip kapağını kapatın. Orta ateşte pişirin. Dereotuyla servis edebilirsiniz.