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Kadın - Aile Kabak yemeği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kabak yemeği nasıl yapılır?

Kolay kabak yemeği tarifi | Kabak düşük kalorili ve son derece faydalı sebzelerden biridir. Bu leziz sebzeyle dillere destan bir yemek hazırlayabilirsiniz. Peki, kabak yemeği nasıl yapılır? Kabak yemeği tarifi | Pirinçli kabak yemeği

Yeniakit Publisher
2021-02-04 18:23:00 -
Kabak yemeği nasıl yapılır?

Kabak yemeği tarifi | Sağlıklı bir beden için beslenme programınıza eklemeniz gereken sebzeler arasında kabak yer alıyor. Bu leziz sebzeyle tüm ailenin severek yiyeceği bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Kabak yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 5 adet kabak
  • 1 adet soğan
  • 2 adet domates
  • 1-2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Kabak yemeği nasıl yapılır?

Soğanı arzu ettiğiniz gibi doğrayıp zeytinyağında soteleyin.

Ardından tencereye doğradığınız domatesi alın.

Birkaç dakika sonra salçayı ekleyin.

Salçanın kokusu çıkınca kabak, rende sarımsak, pirinç ve baharatları ekleyin.

1 su bardağı sıcak su ekleyip ocağın altını kısın. Tencerenin kapağını kapatın ve yemeği pişmeye bırakın.

Yemeğinizi servis ederken tabağı dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Kabaklı pilav nasıl yapılır? Kabaklı pilav tarifi
Kabaklı pilav nasıl yapılır? Kabaklı pilav tarifi

Kadın - Aile

Kabaklı pilav nasıl yapılır? Kabaklı pilav tarifi

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