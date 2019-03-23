Kabak tatlısı Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisidir. Ancak yapımı biraz zor olsa da yediden yetmişe herkesin sevdiği bir tatlıdır. Peki, kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı yapmanın püf noktaları nelerdir?

Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:





1 kg bal kabağı

2 su bardağı şeker

2-3 adet karanfil

Yarım su bardağı tahin

1 çay bardağı iri ceviz içi

Tarif



Kabakları soyun ve istediğiniz büyüklükte dilimleyip tencereye alın. Üzerine şekeri ve çubuk tarçın ekledikten sonra ocağa alın ve kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğuyunca servis tabağına alıp üzerine 2 yemek kaşığı kadar tahin dökün ve ağza gelecek küçüklükteki cevizleri serpip servis yapın.

Püf noktası



Yeşil ve sert kabuklarını aldığınız dilimlenmiş bal kabaklarını, toz şeker ilavesiyle kapağı kapalı tencerede ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar çok su salacaktır. Kullandığınız toz şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.