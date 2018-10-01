Kabak çiçeği dolması tarifi

MALZEMELER:

8 adet kabak çiçeği

1 adet küçük kuru soğan

1 yemek kaşığı kuş üzümü

2 çay bardağı dolmalık pirinç

1yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yenibahar, karabiber, tuz

2 çay bardağı sıcak su

1 tutam ince kıyılmış dereotu

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI:

Tavaya zeytinyağı ve fıstıkları alarak fıstıklar hafifçe renk değiştirinceye kadar kavurun.

Fıstıklara ince ince kıydığınız soğanları ilave edin ve pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara pirinç, kuş üzümü ve baharatları ilave ederek 1 dakika kadar orta ateşte kavurun.

Son olarak sıcak suyu katarak kısık ateşte pirinçler suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen iç harcınıza dereotu ve maydanozu ilave ederek karıştırın, ara sıra karıştırarak soğumaya bırakın.

Kabak çiçeklerinin ortasındaki içi çiçekleri yırtmadan çıkartın. Hazırladığınız harcı çok sıkıştırmadan doldurun.

Çiçeklerin yapraklarını kapatıp tencereye dizin. Çiçeklerin yarısına gelecek kadar su ekleyin, biraz zeytinyağı gezdirin ve kısık ateşte kapağı kapalı olarak 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun.