THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kabak çiçeği dolması tarifi

Sevilen lezzetlerden olan kabak çiçeği dolması nasıl yapılır?

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:53
Kabak çiçeği dolması tarifi

MALZEMELER:

8 adet kabak çiçeği

1 adet küçük kuru soğan

1 yemek kaşığı kuş üzümü

2 çay bardağı dolmalık pirinç

1yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yenibahar, karabiber, tuz

2 çay bardağı sıcak su

1 tutam ince kıyılmış dereotu

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI:

Tavaya zeytinyağı ve fıstıkları alarak fıstıklar hafifçe renk değiştirinceye kadar kavurun.

Fıstıklara ince ince kıydığınız soğanları ilave edin ve pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara pirinç, kuş üzümü ve baharatları ilave ederek 1 dakika kadar orta ateşte kavurun.

Son olarak sıcak suyu katarak kısık ateşte pirinçler suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen iç harcınıza dereotu ve maydanozu ilave ederek karıştırın,  ara sıra karıştırarak soğumaya bırakın.

Kabak çiçeklerinin ortasındaki içi çiçekleri yırtmadan çıkartın. Hazırladığınız harcı çok sıkıştırmadan doldurun.

Çiçeklerin yapraklarını  kapatıp tencereye dizin. Çiçeklerin yarısına gelecek kadar su ekleyin, biraz zeytinyağı gezdirin ve kısık ateşte kapağı kapalı olarak 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
    1. Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 kişi..
    2. Adana’daki trafik kazasında motosiklet..
    3. Malatya, Başakşehir'e geçit vermedi
    4. Avrupa'da yükselen neofaşizm AP Genel..
    5. Amasya'da gören bakakaldı! Sudan..
    6. Mardin'de terör operasyonu: Çok sayıda..
    7. Sel sularının yıktığı çiftlikteki 38..
    8. İnşaattan düşen işçi öldü
    9. Donald Trump'tan Endonezya'ya..
    10. CHP'li Altınok Öz'ün Kemal..
    11. Ankara'da 'Türk Gözünden Hindistan'..
    12. Yaşınıza en uygun olan kremi..
    13. Kazakistan'da Kolektif Güvenlik..
    14. Fenerbahçe Phillip Cocu'yu sildi
    15. Şehit çocuğu için sünnet töreni yapıldı
    16. Kabak çiçeği dolması tarifi
    17. İşgalci İsrail, 30 Filistinliyi yaraladı
    18. Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli kanaat..
    19. 'Dev yılan' söylentileri efsane çıktı
    20. İyi hissetmek için bu psikolojik..
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var