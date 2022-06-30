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Medya Kaan Yıldırım'dan ATV dizisi için flaş karar
Medya

Kaan Yıldırım'dan ATV dizisi için flaş karar

ATV'de ekranlara gelmesi planlanan 'Hakime Hanım' kod adlı diziden flaş bir ayrılık yaşandı. Oyuncu Kaan Yıldırım ve Cem Devran proje başlamadan veda kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 18:09:00 -
Kaan Yıldırım'dan ATV dizisi için flaş karar

Kaan Yıldırım, Hakime Hanım adlı diziyle ilgili aldığı kararla herkesi şaşırttı. Kaan Yıldırım, Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı Hakime Hanım dizisinin kadrosundan ayrılma karar aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Vahide Perçin'li "Hakime Hanım" dizisinin çekimlerine ara verilmiş ve ekipte bir dizi değişiklik yapılmıştı. Ayfer Tunç'un yazdığı "Hakime Hanım" kod adlı dizinin yönetmeni değişmişti. Yeni baştan Murat Saraçoğlu'nun çekeceği diziden ayrıca Cem Davran ayrılmıştı.

Merakla beklenen projeden ayrıldı

Dizide son olarak yeni bir ayrılık daha yaşandı. Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak olan Hakime Hanım'da Kaan Yıldırım, Feyza Sevil Güngör'ün partnerine hayat vermeye hazırlanıyordu. Bir süredir dizinin sete çıkmasını bekleyen Kaan Yıldırım projeden çekilme kararı aldı. Geçen hafta yakın dostu Serkan Çayoğlu'yla bir derginin Bodrum'daki partisine katılan Yıldırım, yeni dizi görüşmelerine başladı.

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