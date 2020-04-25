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Ekonomi

Kaan: Yaraları saracağız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Covid-19 pandemisinden dolayı hem maddi hem de manevi olarak zarar gören vatandaşların yaralarının bir an evvel sarılması amacıyla başlatılan Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasının önemine dikkat çekti.

2020-04-25 11:31:00 -
Kaan: Yaraları saracağız

Kaan, şunları kaydetti: “Corona virüsü maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi ekonomik sarsıntılara yol açtı. Salgının yaralarını bir an evvel sarabilmek için Cenab-ı Hakk’ın bizlere bahşettiği nimetleri aziz milletimizle paylaşmak boynumuzun borcudur. Biz de kurulduğumuz günden beri bu borcun sorumluluğuyla hareket ediyor, kazancımızı bölüşmeyi zaruret olarak görüyoruz.

Dar gelirliye yardım

Ecdadımızın tüm insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasını MÜSİAD olarak 2016’dan bu yana büyük bir teveccühle sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize Zimem Defteri geleneğiyle el uzatıyor. MÜSİAD ailesini onların hayır dualarıyla daha da büyütüyoruz. Uygulamayla üyelerimiz, esnaftan veresiye-borç defterini (zimem defteri) alarak dar gelirli ailelerin toplam borç bedelini ödüyor. Böylece borç sahiplerinin hesabını sıfırlamış oluyor. Bu güzel uygulamanın yaşatılmasında öncülük ederek toplumumuzun diğer kesimlerine de ilham olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

 

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