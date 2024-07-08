KAAN: Türkiye'nin Milli Gururu ve F-22'yi Aşan Güç!

Milli Muharip Uçak KAAN projesi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki önemli adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen bu yerli üretim savaş uçağı, Amerikan F-22'yi geride bırakacak üstün özellikler sunması hedefleniyor. TUSAŞ'ın genel müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, projenin mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KAAN projesine şu anda 5 ülkenin ciddi ilgi gösterdiğini belirten Demiroğlu, bu ülkelerle ortak çalışmalar yaparak projenin uluslararası boyutta önemli bir konum kazanacağını vurguladı. Türkiye'nin milli savunma sanayisine sağlayacağı katkılar ve stratejik güç olarak KAAN, Türk Hava Kuvvetleri için ilk etapta 100 adet olmak üzere toplamda 250-300 adet üretim hedefliyor.

KAAN'ın Blok-10 modeli, 2025 yılında ilk teslimatı gerçekleştirecek. Bu aşamadan sonra ise sürekli olarak geliştirme ve iyileştirme çalışmaları devam edecek. Uçağın ilk deneme uçuşları başlamış durumda ve önümüzdeki yıllarda teslimatlar hız kazanacak.

Demiroğlu, KAAN'ın teknolojik üstünlüğünü vurgularken, özellikle radar kapasitesi ve görünmezlik gibi alanlarda Amerikan F-22'den ileri olduğunu belirtti. Uçağın AESA radarı, 100 kilometre üzeri görüş mesafesi sağlayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, KAAN'ın donanımı ve silah sistemleri konusunda da ROKETSAN, SAGE gibi Türk savunma şirketlerinin ürünleri entegre edilecek.

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Proje kapsamında, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlık ve yetkinliğini artırmak için TEI ve TRMotor gibi yerli motor üreticileri ile çalışmalar sürdürülüyor. KAAN'ın motor teknolojisi, gelecekte 5. ve 6. nesil uçaklar için geliştirilecek olan motorların temelini oluşturacak.

KAAN projesinin uluslararası pazarda da önemli bir rekabet avantajı sağlayacağı öngörülüyor. Demiroğlu, projeye olan küresel ilginin arttığını ve yakın zamanda projeye ortak olacak ülkelerin resmiyet kazanacağını belirtti. Bu durum, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik oranını ve ihracat potansiyelini daha da güçlendirecek.

Sonuç olarak, Milli Muharip Uçak KAAN projesi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemesini simgeleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Hem milli savunma ihtiyaçlarını karşılamak hem de uluslararası arenada rekabet gücünü artırmak için stratejik bir öneme sahip olan KAAN, Türkiye'nin gelecekteki savunma projeleri için de önemli bir referans oluşturacak.