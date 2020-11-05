Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, 2021'in Mart ayında Türk halkına müjdeli haberlerin verileceğini söyledi.

Beyaz TV'de Kayıt Dışı programında konuşan Kaan Sarıaydın, "Mart 2021'in altını çiziyorum. Ekonomik, sanayi, ziraai reformları açıklanacak. Türkiye bambaşka bir sürece girecek. Bütün dünya bunu biliyor. 'Çıkıp bize yansımıyor' diyorlar. Her şeyin bir vakti var. Sürecin halka yansımasının da bir projesi mevcut" dedi.

Türkiye topraklarına bazı noktaların katılacağını da ileri süren Sarıaydın, "Bir müjde daha vermek istiyorum. Kerkük ve Musul, Türk topraklarına katılacak" ifadelerini kullandı.