Kaan Ayhan transferi son durum | Kaan Ayhan kimdir kaç yaşında kariyeri
Kaan Ayhan kim? Beşiktaş'ın Kaan Ayhan transferi konusunda mutlu sona yaklaştığı ileri sürüldü. Bu iddiaların ardından pek çok kişi "Kaan Ayhan kimdir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Kaan Ayhan kaç yaşında?
Kaan Ayhan 10 Kasım 1994'te Almanya'da dünyaya geldi. Türk Milli Takım formasını giyen Kaan Ayhan, kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da sürdürüyor.
Futbol kariyerine 5 yaşında Schelke 04 alt yapısında başlayan Kaan Ayhan, 2013'te A Takıma'a yükseldi. 2016'da milli futbolcu Fortune Düsseldorf'a transfer oldu. Eylül 2020'de Kaan Ayhan 2.5 milyon Euro'ya Sassuolo'ya imza attı.
Sassuolo formasıyla 20 maça çıkan Kaan 2 asist yaptı.