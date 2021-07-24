Kaan Ayhan kimdir kaç yaşında?
Kaan Ayhan kariyeri | Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmalı sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Kaan Ayhan ile ilgilendiği gelen haberler arasında. Peki, Kaan Ayhan kaç yaşında?
Kaan Ayhan 10 Kasım 1994'te Almanya'da dünyaya geldi. Türk Milli Takım formasını giyen Kaan Ayhan, kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da sürdürüyor.
Futbol kariyerine 5 yaşında Schelke 04 alt yapısında başlayan Kaan Ayhan, 2013'te A Takıma'a yükseldi. 2016'da milli futbolcu Fortune Düsseldorf'a transfer oldu. Eylül 2020'de Kaan Ayhan 2.5 milyon Euro'ya Sassuolo'ya imza attı.
Sassuolo formasıyla 20 maça çıkan Kaan 2 asist yaptı.