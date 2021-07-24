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Spor Kaan Ayhan kimdir kaç yaşında?
Spor

Kaan Ayhan kimdir kaç yaşında?

Kaan Ayhan kariyeri | Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmalı sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Kaan Ayhan ile ilgilendiği gelen haberler arasında. Peki, Kaan Ayhan kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 15:42:00 -
Kaan Ayhan kimdir kaç yaşında?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994'te Almanya'da dünyaya geldi. Türk Milli Takım formasını giyen Kaan Ayhan, kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da sürdürüyor.

Futbol kariyerine 5 yaşında Schelke 04 alt yapısında başlayan Kaan Ayhan, 2013'te A Takıma'a yükseldi. 2016'da milli futbolcu Fortune Düsseldorf'a transfer oldu. Eylül 2020'de Kaan Ayhan 2.5 milyon Euro'ya Sassuolo'ya imza attı.

Sassuolo formasıyla 20 maça çıkan Kaan 2 asist yaptı.

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