Kaan adım adım Kartal'a
Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle hız kesmeyen son şampiyon Beşiktaş, Milli yıldız Kaan Ayhan’ı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.
Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle hız kesmeyen son şampiyon Beşiktaş, Milli yıldız Kaan Ayhan’ı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.
Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan, Sassuolo ile yollarını ayırıyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılma isteğini İtalyan ekibine iletti.
Kararını Sassuolo yetkililerine bildiren milli futbolcu, gelen teklifleri değerlendirecek.
Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı.
İtalyan ekibi ile anlaşmaya sağlamaya çalışan siyah beyazlılar, Kaan’ı 1 yıllığına kiralamak için teklifini sundu.
Kaan’ın ayrılma isteği üzerine Beşiktaş ve Sassuolo arasındaki görüşmeler hız kazandı.
Milli futbolcu bonservisi ile transfer olması halinde ise Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.