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Spor Juventus, Verona'yı devirdi
Spor

Juventus, Verona'yı devirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Juventus, Hellas Verona'yı 2-0'lık skorla devirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 03:29:00 -
Juventus, Verona'yı devirdi

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede, zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile orta sıralardaki Torino karşılaştı.

Hellas Verona'yı 2-0 yenen Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Dusan Vlahovic ve 61. dakikada Denis Zakaria attı. Her iki oyuncunun da ocak ayı transfer döneminde Juventus'a katılan isimler olması dikkati çekti.

Bu galibiyetle Juventus puanını 45'e çıkarttı ve 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin yenilmezlik serisi de 10 maça çıktı.

Hellas Verona ise haftayı puansız kapattı ve 33 puanla 9. sırada kaldı.

Ligin 24. haftasında bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Atalanta-Cagliari: 1-2, Bologna-Empoli: 0-0, Sampdoria-Sassuolo: 4-0, Venezia-Napoli: 0-2 ve Udinese-Torino: 2-0.

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