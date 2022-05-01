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Spor Juventus-Venezia maçı kaç kaç bitti? Juventus maç sonucu:
Spor

Juventus-Venezia maçı kaç kaç bitti? Juventus maç sonucu:

İtalya Serie A'nın 35.haftasında Juventus ile Venezia ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Juventus maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-05-01 18:29:00 -
Juventus-Venezia maçı kaç kaç bitti? Juventus maç sonucu:

İtalya Serie A'nın 35.haftasında oynanan Juventus-Venezia oynandı. Peki, maçı kim kazandı?

Juventus-Venezia maçı kaç kaç bitti? Juventus maç sonucu:

Juventus, Venezia'yı 2-1 mağlup etti. Juventus'un golleri 7. ve 76.dakikalarda Bonucci'den geldi. Konuk ekibin tek sayısını 71'de Aramu kaydetti. Bu sonuçla Juventus puanını 69'a yükseltti.

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