Juventus-Venezia maçı kaç kaç bitti? Juventus maç sonucu:
İtalya Serie A'nın 35.haftasında Juventus ile Venezia ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Juventus maçı ne oldu?
İtalya Serie A'nın 35.haftasında oynanan Juventus-Venezia oynandı. Peki, maçı kim kazandı?
Juventus-Venezia maçı kaç kaç bitti? Juventus maç sonucu:
Juventus, Venezia'yı 2-1 mağlup etti. Juventus'un golleri 7. ve 76.dakikalarda Bonucci'den geldi. Konuk ekibin tek sayısını 71'de Aramu kaydetti. Bu sonuçla Juventus puanını 69'a yükseltti.