Juventus Roma'yı yaktı
İtalya Serie A'da Juventus, 3-1 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Roma'yı 4-3 yendi. Mourinho'nun takımı, 10 kişi kalan rakibe karşı bir de penaltı kaçırdı. Teknik direktör Mourinho saha kenarında çılgına döndü.
İtalya Serie A'da uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşma oynandı. Juventus, 3-1 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Roma'yı 4-3 yendi.
3-1 yaptılar
Roma, Abraham'la 11. dakikada öne geçti. Dybala 18'de cevap verdi. 48'de Mkhitaryan, 53'te Pellegrini skoru 3-1'e getirdi. 70. dakikada bir anda her şey değişti. Locatelli farkı 1'e indirdi. 72'de Kulsevski skoru eşitledi. 77'de De Sciglio'nun golüyle Juventus 4-3 öne geçti.
Penaltı kaçtı
81'de Juventus'tan de Light kırmızı kart gördü. Roma'ya verilen penaltıda Pellegrini topu Szczesny'ye nişanladı. Roma, 10 kişi kalan rakibine kalan dakikalarda gol atamadı.
Öfkeli Mourinho
Mourinho, takımı 4-3 gerideyken kaçan penaltıyla çılgına döndü. Efsanevi günlerinden uzak olan Portekizli hocanın Roma macerasının ne kadar süreceği merak konusu oldu.