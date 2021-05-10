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Spor Juventus Merih Demiral için kararını verdi
Spor

Juventus Merih Demiral için kararını verdi

Merih Demiral'ı kadroda tutmak isteyen Juventus, ancak astronomik bir teklif gelirse defans oyuncusunu gönderecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:11:00 -
Juventus Merih Demiral için kararını verdi

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre 23 yaşındaki savunmacı, fazla forma şansı bulamadığı için siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istiyor ancak Juventus Merih'i satılamaz futbolcular listene koydu ve takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.

Chiellini ve Bonucci'nin ilerleyen yaşları nedeniyle Merih'in takımda önemli bir rolü olduğu belirtilirken, reddedilemeyecek bir teklif gelmesi halinde milli futbolcunun satışına onay verileceği aktarıldı.

Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan teknik direktör Andrea Pirlo'nun durumunun netleşmesini ve EURO 2020'nin oynanmasını bekleyen Juventus'un, milli futbolcuyla gerekli görüşmeleri yaparak takımda kalmasını sağlayacağı ifade edildi.

Merih Demiral ile Premier Lig ekibi Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği, Serie A ekibi Milan'ın ise Tomori'nin durumuna göre Merih için Juventus'a teklif yapabileceği kaydedildi.

Juventus ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 23 maçta süre alıp 1 de asist yaptı.

Kaynak: SporArena

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