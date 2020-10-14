Juventus maçına çıkmayan Napoli hükmen yenik sayıldı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) yönetimi, ligin 3. haftasında oynanması gereken Juventus-Napoli müsabakasında, maç saatinde sahada olamayan Napoli takımını hükmen yenik sayarken, 1 puan silme cezası verdi.



Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, konuyu inceleyen Serie A Spor Hakimi Gerardo Mastrandrea, 4 Ekim'de oynanması gerekirken, konuk takımın sahada bulunmaması sebebiyle oynanmayan Juventus-Napoli maçına dair kararını verdi.

Mastrandrea, maçın başlama saatinde Torino'daki Allianz Stadı'nda hazır bulunmayan Napoli'nin 3-0 yenik sayılmasına hükmederken, ayrıca mavi-beyazlı takıma İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) Kovid-19 salgını döneminde lig maçlarının yapılabilmesine yönelik daha önce belirlenen ve kulüplerin de kabul ettiği protokolüne uymaması sebebiyle 1 puan silme cezası verdi.

Söz konusu kararın gerekçesinde, Napolili yerel sağlık makamlarının 3 Ekim'de mavi-beyazlı ekipteki Kovid-19'lu oyunculara yönelik ilk kararında takıma seyahat yasağı getirmediği ve Napoli takımının, Torino'ya gidebilecek durumda olduğuna işaret edildi. Yerel sağlık makamlarının ek kararları gelmeden önce mavi-beyazlı takımın, zaten Torino'da olması gerektiği, bu nedenle Napoli'nin fikstürdeki maçını kaçırmak için geçerli mücbir bir sebebi olmadığı ifade edildi.

Napoli'nin söz konusu hükmen mağlubiyet ve puan silme cezasına itiraz edeceği belirtildi.





-Ne olmuştu?



Napoli takımında, Juventus maçı öncesinde oyuncular Piotr Zielinski ve Elijf Elmas ile teknik heyetten 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Napoli kenti yerel sağlık makamları, takımın karantinada kalması gerektiğini belirterek mavi-beyazlı ekibin, 4 Ekim'deki Juventus maçı için deplasmana gitmesine izin vermemişti.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise takımına deplasmana seyahat yasağı getirildiği için rakibi Juventus ve Serie A yönetimine maçın ertelenmesi yönünde çağrı yapmıştı.



Buna karşılık, Juventus sahaya çıkacağını açıklamış, Serie A Lig Yönetimi de karşılaşmanın 4 Ekim'de yerel saatle 20.45'te başlayacağını ilan etmişti.



UEFA ve FIGC'in belirlediği kurallar, bir kaleci olmak üzere 13 kişilik kadro çıkartabilen takımların maça çıkmasını öngörüyor. Karşılaşma öncesinde sadece 2 oyuncusunda Kovid-19 pozitif çıkan Napoli'nin, bu kural doğrultusunda maç erteleme talebi de bulunmuyordu.

Torino'da 4 Ekim Pazar günü maç saatinde hakemler ve Juventus takımı hazır bulunmuş ve kurallar gereği ilk yarı bitimine kadar rakip konuk takım beklenmişti. Napoli gelmeyince de maçın hakemi Daniele Doveri, müsabakayı tatil etmişti.



