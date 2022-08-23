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Spor Juventus deplasmanda beraberlikle yetindi
Spor

Juventus deplasmanda beraberlikle yetindi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Juventus ile Sampdoria 0-0'lık puanla berabere kalarak puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 03:32:00 -
Juventus deplasmanda beraberlikle yetindi

Lige şampiyonluk hedefiyle giren takımlardan Juventus, Cenova'da Sampdoria'ya konuk oldu. İki takım arasındaki mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi ve Juventus ile Sampdoria puanları paylaştı.

Bu sonuçla, Juventus, Serie A'da bu sezon deplasmandaki ilk maçında puan kaybı yaşadı. Juventus, 4 puanla 4. sırada yer alırken, Sampdoria ise bu maçla bu sezon ilk puanını almış oldu.

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