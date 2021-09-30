Juventus, Chelsea'yi devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Juventus ile son şampiyon Chelsea karşılaştı. İtalyan devi 3 puanı tek golle almayı başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Juventus sahasında son şampiyon Chelsea'yi konuk etti.
Allianz Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi Juventus 1-0 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golü ikinci yarının 10. saniyesinde Federico Chiesa kaydetti.
Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Juventus puanını 6'ya çıkarırken son şampiyon Chelsea ise 3 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında ise Zenit St. Petersburg sahasında Malmö'yü 4-0 mağlup etti.