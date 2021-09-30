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Spor Juventus, Chelsea'yi devirdi
Spor

Juventus, Chelsea'yi devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Juventus ile son şampiyon Chelsea karşılaştı. İtalyan devi 3 puanı tek golle almayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 00:58:00 -
Juventus, Chelsea'yi devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Juventus sahasında son şampiyon Chelsea'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi Juventus 1-0 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golü ikinci yarının 10. saniyesinde Federico Chiesa kaydetti.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Juventus puanını 6'ya çıkarırken son şampiyon Chelsea ise 3 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında ise Zenit St. Petersburg sahasında Malmö'yü 4-0 mağlup etti.

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