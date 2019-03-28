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Justin Bieber şarkıcılığı bıraktı mı

Şarkıcı Justin Bieber, instagram hesabında paylaştığı mesajında 2015 yılında çıkardığı albümünün yarıda kestiği açıklayarak bundan sonra kendi sorunlarına odaklanacağını ifade etmesiüzerine Justin Bieber müziği bırakıyor mu? Sorusunu gündeme getirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 09:32
Justin Bieber şarkıcılığı bıraktı mı

Şarkıcı Justin Bieber, instagram hesabında paylaştığı mesajında 2015 yılında çıkardığı albümünün yarıda kestiği açıklayarak bundan sonra kendi sorunlarına odaklanacağını ifade etmesi  üzerine Justin Bieber müziği bırakıyor mu? Sorusunu gündeme getirdi.

Uzun bir instagram paylaşımına imza atan Justin Bieber, yazdığı satırlarla adeta günah çıkarırken bir süre için kendisi ve eşine odaklanmak istediğini yazdı. Justin’in müziğe bir süre için ara vereceği şeklinde yorumlanan satırlarında genç şarkıcı 2015 yılında çıkardığı albümünün yarıda kestiği turunu da satırlarına taşıyarak şunları yazdı: “Gençlik yıllarımda hep dolaştım ve 20’li yaşlarımın başlarında farkettim ve muhtemelen gördüğünüz gibi son müzik turumun çok da iyi olmadığını gördüm. Bunu haketmiyorum, bunu hak etmiyorsunuz. Gelip canlı, enerjik, eğlenceli bir konser için para ödüyorsun ve ben de turun sonuna kadar sana duygusal olarak bunu veremedim. Ben çoğumuz gibi bakıyor, araştırıyor, yargılıyor ve yanılıyorum… Şimdi çoğumuzun sahip olduğu derin köklü sorunların bazılarını onarmaya odaklandım, böylece ayrılmam, evliliğimi sürdürebilir ve olmak istediğim baba olabilirim. Müzik benim için çok önemli ama ailemden ve sağlığımdan önce hiçbir şey gelmiyor. En kısa zamanda bir albüm ile geleceğim…”

 

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:32
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