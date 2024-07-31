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Spor Jürgen Klopp kariyerini noktalama kararı aldı
Spor

Jürgen Klopp kariyerini noktalama kararı aldı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 21:18:00 -
Jürgen Klopp kariyerini noktalama kararı aldı

Avrupa futbolunun son 20 yılına damga vuran isimlerden olan Jürgen Klopp, kariyerini noktaladı.

Son olarak Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Alman çalıştırıcı sevenlerini şaşırtan kararı hakkında; "Bugün itibariyle teknik direktörlük kariyerim sona erdi. Bu kararı anlık bir düşünceyle almadım. Dünyanın en iyi kulüplerinde teknik direktörlük yaptım." sözlerini sarfetti.

JÜRGEN KLOPP KİMDİR?

Jürgen Klopp, 16 Haziran 1967 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. 1986 yılında Freudenstadt'taki Eduard Spranger İktisat Lisesi'nde üniversite giriş yeterliliğini aldı.1995'te Frankfurt Main'da Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nden spor bilimi alanında mezun oldu. 2004 yazında Mainz 05 ile Bundesliga'ya yükseldikten sonra, o zamanlar sadece antrenör olarak A lisansına sahip olan Klopp, Köln'de Spor Üniversitesi'nden Futbol öğretmeni olarak ruhsat aldı.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü olan Klopp, bir süre amatör olarak futbol oynadıktan sonra 1990'dan 2008'e kadar 1. FSV Mainz 05 kulübünde önce oyuncu olarak, 2001'den itibaren de antrenör olarak çalıştı. 2004'te FC Mainz'ı ilk kez Bundesliga'ya taşıdı. 2008 yılında Borussia Dortmund'a geçti. Dortmund ile 2011 ve 2012'de Bundesliga şampiyonu oldu. 2012'de Almanya Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte şampiyonluk ile tamamladı. Ayrıca Dortmund ile 2012/13 futbol sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.
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Jürgen Klopp, Ekim 2015'ten beri FC Liverpool'un baş antrenörüdür. Kırmızı-beyazlı takım ile 2019'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2020'de İngiltere şampiyonluğunu ve 2021 yılında FA Cup'ı kazandı. Klopp, Ottmar Hitzfeld ve Jupp Heynckes'ten sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başarabilen üçüncü Alman çalıştırıcı oldu.

 

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