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Spor Jürgen Klopp ile yollarını ayıran Liverpool, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'u resmen açıkladı
Spor

Jürgen Klopp ile yollarını ayıran Liverpool, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'u resmen açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 19:47:00 -
Jürgen Klopp ile yollarını ayıran Liverpool, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'u resmen açıkladı

Jürgen Klopp ile yollarını ayıran Liverpool, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'un teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

Alman teknik adam Jürgen Klopp ile yollarını ayıran Liverpool yeni bir döneme başlıyor.

İngiliz devi, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'un takımın başına getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Hollandalı hocanın 1 Haziran tarihinde göreve başlayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Feyenoord ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkma başarısı gösteren Slot, 32 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, 2.19 puan ortalaması yakaladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Slot, bu sezon Feyenoord ile Hollanda Kupası'nı kazanırken, geçtiğimiz sezon da Feyenoord ile ligde şampiyon olmuştu.

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