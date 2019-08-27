Jülide Sarıeroğlu'nun acı günü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun 70 yaşındaki babası Şadi Sarıeroğlu, vefat etti.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu (70) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şadi Sarıeroğlu için bugün ikindi namazının ardından memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlenecek. Sarıeroğlu'nun cenazesi daha sonra Kabasakal Mahallesi mezarlığında defnedilecek.

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