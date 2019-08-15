Judoda Gençler Avrupa Şampiyonası'na doğru - Milli takımlar, Trabzon ve İstanbul'da kamp yapacak



ANKARA (AA) - Judo Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kamp kadroları ve programları belirlendi. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya’nın Vantaa kentinde 12-15 Eylül tarihlerinde yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası öncesi Kadın Judo Milli Takımı aday kadrosu, 21 Ağustos-10 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da kamp yapacak. Erkek Judo Milli Takımı aday kadrosunun Trabzon Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 20 Ağustos Salı günü başlayacak kampı ise 5 Eylül Perşembe günü sona erecek. Milli takım aday kadrolarında şu isimler yer alacak: Kadınlar: Melisa Çakmaklı, İlayda Seyis, Şeyma Özerler, Minel Akdeniz, Kübranur Esir, Ümmühan Kabak, Zeliha Cinci, Tuğçe Beder, Nazlıcan Kılıç, Mine Kalender Erkekler: Fatih Kösa, Abdullah Berkin Özcan, Recep Çimen, Salih Yıldız, Samet Kumtaş, Murat Bektaş, İlker Güldüren, Mert Şişmanlar, Feyyaz Yazıcı, Emirhan Karahan, Ömer Kemal Aydın, Bayram Kandemir, Mehmet Cantalay, Ahmet Şahin Kaba, Berat Kılıç, Halil Çimen, Fatih Enes Acet, Seyit Erel, Ahmet Burak Çuhadar, Emrullah Uçar, Eren Ersoy, Yunus Emre Kılınç, Furkan Güner, Enes Uysal, Yusuf Esirci, Umalt Demirel, Muhammed Mustafa Koç, Jaba Mumladze.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.