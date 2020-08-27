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Spor Judo Olimpik Milli Takımı'nın Erzurum kampı devam ediyor
Spor

Judo Olimpik Milli Takımı'nın Erzurum kampı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:17:32 -
Judo Olimpik Milli Takımı'nın Erzurum kampı devam ediyor

ERZURUM (AA) - Judo Olimpik Milli Takımı'nın, 2800 rakımdaki Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde girdiği yükseklik kamp programı yoğun tempoyla devam ediyor.

Kadın ve Erkek Olimpik Milli Takımı, salgın döneminde girdiği ikinci etap hazırlık çalışmaları kapsamında Erzurum'da günde çift antrenman yapıyor.

İlk kampını İstanbul'da yapan ve önceki gün Erzurum'a gelerek kampa giren kadın ve erkek milli takımında 45 judocu yer alıyor.

Judo Kadın Milli Takım Antrenörü Ercan Çakıroğlu, AA muhabirine, Palandöken'e yabancı olmadıklarını ve başarılı bir kamp dönemi geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kampın 15 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten Çakıroğlu, "Rakım yüksekliği, hava şartlarının uygun olması, genel kuvvet ve fizik çalışmalarımızda takımı yeterli düzeye ulaştıracağı için Erzurum'u tercih ettik. Erzurum'dan sonra Antalya'da kampa gireceğiz." dedi.

Çakıroğlu, İstanbul'da adaptasyon ve judo ağırlıklı çalışma dönemi geçirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Antalya'da da yine judo çalışmalarının ağırlıklı olduğu çalışma yapacağız. Ekim ayında yapılması planlanan müsabakalar ile müsabaka takvimine gireceğiz. Şu an 13 sporcumuz Erzurum'da kampta. Bunlardan 2'sinin Tokyo Olimpiyatları'na kota alma durumu var. 2024 yılında ise Paris Olimpiyatları var, buraya gidecek sporcularımız var ve bu nedenle çok sıkı bir hazırlık süreci içindeyiz."

Judo Kadın Milli Takım antrenörleri Gürcan Akgün, Mustafa Uykan ve Dilek Çiğdem Bulut milli takımdaki başarı çıtasını yükseltmek için antrenmanlarda sporcularla tek tek özel olarak ilgileniyor.

Erkek Milli Takımı ise antrenörler Iraklı Uznadze, Salih Tufan Durmuş ve David Asumbani gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

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