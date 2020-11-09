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Spor Judo: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Spor

Judo: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Milli judoculardan kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt beşinci, aynı kiloda Şeyma Özerler ile 52 kiloda Zeliha Cinci ise yedinci oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:22:50 -
Judo: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

ANKARA (AA) - 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli sporculardan kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt beşinci, aynı kiloda Şeyma Özerler ile 52 kiloda Zeliha Cinci ise yedinci oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 36 ülkeden 135'i kadın 328 sporcunun katıldığı 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'ın Porec kentinde başladı.

Organizasyonun ilk gününde tatamiye çıkan milli judoculardan kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt beşinci, aynı kiloda Şeyma Özerler ile 52 kiloda Zeliha Cinci ise yedinci oldu.

Milli sporculardan 63 kiloda Habibe Afyonlu ikinci turda, 48 kiloda Hanife Özcan ve 63 kiloda Ayten Yeksan ilk maçta, erkekler 60 kiloda Berat Bahadır ve 73 kiloda Halil Çimen ise ikinci tur karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.

Şampiyonada yarın kadınlar 78 kiloda Semanur Erdoğan, +78 kiloda Kübranur Esir, erkekler 81 kiloda Yunus Kılıç, 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Recep Çimen ile +100 kiloda Furkan Güner müsabaka yapacak.

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