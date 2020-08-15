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Spor

Jübilesini yapan Emre Belözoğlu'nun futbol hayatı ile ilgili temel istatistikler!

25 yıl boyunca top koşturan ve 39 yaşında Fenerbahçe forması ile jübilesini yapan Emre Belözoğlu'nun futbol hayatı ile ilgili temel istatistiki bilgiler...

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:44:00 -
Jübilesini yapan Emre Belözoğlu'nun futbol hayatı ile ilgili temel istatistikler!

7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emre Belözoğlu, 1990 yılında Zeytinburnuspor altyapısında futbol hayatına başladı. 25 yıl boyunda aktif futbol oynayan Emre, 39 yaşında Fenerbahçe forması ile futbol hayatına veda etti.

İşte Emre Belözoğlu ile ilgili futbol istatistikleri!

Oynadığı Takımlar

  • 1990-1992 Zeytinburnuspor (Altyapı)
  • 1992-1996 Galatasaray (Altyapı)
  • 1996-2001 Galatasaray 
  • 2001-2005 Inter
  • 2005-2008 Newcastle United
  • 2008-2012 Fenerbahçe
  • 2012 Atlético Madrid
  • 2013-2015 Fenerbahçe
  • 2015-2019 İstanbul Başakşehir 
  • 2019-2020 Fenerbahçe

Toplam maç ve gol sayıları!

  • Kulüp takımlarında oynadığı toplam maç sayısı: 531
  • Kulüp takımlarında attığı gol sayısı: 59
  • Milli takımlarda oynadığı toplam maç sayısı: 172
  • Milli takımlarda attığı gol sayısı: 41

Kazandığı Kupalar!

  • Süper Lig Kupası : 6
  • Türkiye Kupası : 4
  • TFF Süper Kupa: 3
  • İspanya Kral Kupası: 1
  • İtalya Kupası: 1
  • UEFA Kupası: 1
  • UEFA Süper Kupası: 2
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