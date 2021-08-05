JSGA SBÜ öğrenci alıyor
Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığında;
(1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 17 [(15)’i erkek, (2)’si kadın] öğrenci,
(2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 3 [(2)’si erkek, (1)’i kadın] öğrenci,
(3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 31 [(30)’u erkek, (1)’i kadın] öğrenci temin edilecektir.
b. Temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’’nda belirtilmiştir.
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