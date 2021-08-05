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Ekonomi JSGA SBÜ öğrenci alıyor
Ekonomi

JSGA SBÜ öğrenci alıyor

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 13:49:00 -
JSGA SBÜ öğrenci alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığında;

 (1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 17 [(15)’i erkek, (2)’si kadın] öğrenci,

 (2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 3 [(2)’si erkek, (1)’i kadın] öğrenci,

 (3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 31 [(30)’u erkek, (1)’i kadın] öğrenci temin edilecektir.

 b. Temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’’nda belirtilmiştir.

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