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Ekonomi JSGA personel alıyor
Ekonomi

JSGA personel alıyor

Jandarma Genel Komutanlığına “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla (4) unvanda (104) sözleşmeli personel temin edilecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 14:03:00 -
JSGA personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre; a) İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

  1. Adayların    ilan    metninin    tamamını    okuduktan    sonra    başvurusunu    yapması gerekmektedir.  Başvuru  esnasındaki  yapılabilecek  yanlış  kodlamalar  ve  yanlış  beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
  2. Başvurular   sadece,   https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris   internet   adresi   ile Jandarma  ve  Sahil  Güvenlik  Akademisi  Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi  üzerinden  e-Devlet kapısı   vasıtasıyla   yapılacaktır.   İnternet   ortamı   dışında   posta   yoluyla   veya   şahsen   yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç.  Jandarma  ve  Sahil  Güvenlik  Akademisi  Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi’ne  e- Devlet  kapısı  üzerinden  e-Devlet  şifresi,  mobil  imza,  e-imza,  T.C.  kimlik  kartı  veya  internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

  1. Başvurular  28  Ocak  2022  tarihinde  başlayıp,  13  Şubat  2022  tarihinde  saat  23:59’da sona erecektir.
  2. Başvurusu  kabul  edilip  seçme  sınavlarına  katılmaya  hak  kazanan  aday  listesinin  ve sınavlarla   ilgili   uygulama   esasları,   sınav   merkezi,   sınav   tarihi   ve   diğer   tüm   duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/ PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

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