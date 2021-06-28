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JP Morgan'dan Bitcoin tahmini
Ekonomi JP Morgan'dan Bitcoin tahmini
Ekonomi

JP Morgan'dan Bitcoin tahmini

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, Bitcoin piyasasının iyileşme dönemine resmen girdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 09:53:00 -
JP Morgan'dan Bitcoin tahmini

JP Morgan, Bitcoin’in iyileşme dönemine girdiğini açıkladı.

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda Bitcoin'de fiyatın henüz sağlıklı noktaya gelmediği bununla birlikte piyasada iyileşme döneminde olunduğu vurgulandı.

Kripto paranın 30 bin dolar seviyesinin üzerinde toparlanmakta olduğu kaydedilen değerlendirmede Çin'in adımları ile artan Bitcoin üretim maliyetinin ve vadeli piyasaların fiyatta yükseliş için olumlu sinyaller verdiği yorumu yapıldı.

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