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Spor Jota, Liverpool'u sırtladı
Spor

Jota, Liverpool'u sırtladı

Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi 2-0 yendi. Kırmızılar'ın gollerini Diogo Jota attı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 02:01:00 -
Jota, Liverpool'u sırtladı

Anfield Stadyumu'nda Leicester City'yi 2-0 yenen Liverpool, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Kırmızıların gollerini 34 ve 87'de Diego Jota attı.

Bir maçı eksik Liverpool puanını 51 yaparken, Manchester City ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

Son 3 maçta 2. yenilgisini yaşayan Leicester City 26 puanda kaldı.

Çağlar Söyüncü mücadeleyi yedek kulübesinde takip etti.

Liverpool'da Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Mohamed Salah 60'ta Firmino'nun yerine oyuna girdi.

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