Josef De Souza TFF yemeğinde! Bakalım ne olacak?

Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Josef de Souza, TFF'de düzenlenen yemeğe katıldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, maçın bitimiyle yaşanan bir olay gündeme damgasını vurdu.

Ankaragücü tribününden bir taraftar, sahaya atlayarak Beşiktaş'lı oyunculara uçan tekme attı.

Olayda Josef de Souza da taraftarı itip olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu olayın ardından Brezilyalı oyuncu kırmızı kart gördü.

"Umarım mağduru koruyan baba sıfatına bürünürler"

Konuyla ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten başkanımız var. Riva'da beraber olacağız. TFF Başkanı ve yönetimi de olacak. Bir yemek yiyerek kamuoyuna mesaj vereceğiz. Takım kaptanımız Josef ile katılacağız! Arkadaşını korumak için kırmızı kart gören bir futbolcu ile birlikte gideceğiz. Bakalım Josef'in gözlerine bakınca ne karar alacaklar? Kamuoyu vicdanını düşünerek doğru bir karar alacaklar. Josef kaptan olduğu için orada olacak. Mağdur ile mağdur edenler yan yana gelecekler. Umarım mağduru koruyan baba sıfatına bürünürler. Akşam olmadan, hava kararmadan..." ifadelerini kullandı.

Yemeğe Josef de katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'na geçtiğimiz günlerde yapılan saldırının ardından kulüp başkanları birlik ve beraberlik göstergesi için bir yemek düzenledi.

Josef de Souza da, bugün Ahmet Nur Çebi'yle birlikte düzenlenen yemeğe katıldı.