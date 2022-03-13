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Spor Jose Sosa: Rossi bana hediye almalı
Spor

Jose Sosa: Rossi bana hediye almalı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Jose Sosa, Alnyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maç sonrası açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 23:54:00 -
Jose Sosa: Rossi bana hediye almalı

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Alanyaspor galibiyeti sonrası Rossi'yle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Jose Sosa FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Rossi için çok mutluyum ama sinirliyim de. Bana sarılmadı." dedi.

Ayrıca espirili bir dille, Rossi'nin kendisine hediye alması gerektiğini söleyen tecrübeli oyuncu, "Anlıyorum. Ailesi var. Karısı var. Golden sonra bana sarılmalıydı. Bana hediye almalı. Benim tekmeliklerimi kullanıyor. Golden sonra hediye almalı bana." ifadelerini kullandı.

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