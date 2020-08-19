Jose Sosa resmen Fenerbahçe’de

Ali Koç’un başkanlığında bekleneni bir türlü veremeyen Fenerbahçe, kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda kadro sorunu yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncularla masaya oturuyor.

Bu doğrultuda, Trabzonspor’un 35 yaşındaki Arjantinli yıldızı Jose Sosa ile de masaya oturan Fenerbahçe, transferi resmen bitirdi.

Fanatik'teki habere göre, geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen Kanarya, bordo-mavililerin 2 milyon euro’luk teklifini reddeden Sosa’ile resmen imzaları attı.

Sosa, Trabzonspor’dan daha düşük bir teklif sunan Kanarya ile sözleşme imzaladı. Ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Sosa ile 2 yıllık mutabakat sağlarken, Sosa'ya 1.5 milyon Euro imza parası artı her sezon için 1.5 milyon Euro garanti maaş ödenecek.

Birçok takım gibi borç sorunu yaşayan ve pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunlara rağmen Fenerbahçe, düşük ücretle şampiyonluk kadrosunu kurmaya devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak, Thiam ve Sosa, sarı-lacivertli ekibin şu ana dek tamamladığı isimler oldu.