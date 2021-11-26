  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Jose Sosa: Maç maç bakacağız
Spor

Jose Sosa: Maç maç bakacağız

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Olympiakos'la karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe'de Jose Sosa, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 03:58:00 -
Jose Sosa: Maç maç bakacağız

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Jose Sosa, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Jose Sosa'nın açıklamaları şu şekilde;

''Tabii ki büyük bir mutsuzluk yaşıyoruz maçın böyle bitmesinden dolayı. Pozisyonlar da ürettik karşılaşma içinde ama son dakikada gelen gol bize mutsuzluk veriyor. Biz bulunduğumuz her turnuvada yarışmacı olmayı hedeflemeliyiz. Konferans Ligi’nde de çok güçlü takımlar var. Maç maç bakacağız. Bizim şimdi yapmamız gereken kafamızı kaldırıp önümüze bakmak ve pazartesi günü oynayacağımız lig maçına odaklanmak.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MGK toplantısı sona erdi
Gündem

MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

TFF, Beşiktaş'ı reddetti
Spor

TFF, Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ın Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru re..
Hafızana reset mi attırdın Meral abla? Şehit bacısı kadın değil miydi?
Siyaset

Hafızana reset mi attırdın Meral abla? Şehit bacısı kadın değil miydi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadına şiddete yönelik yaptığı paylaşımda hükümeti hedef alırken İYİ Partili Milletvekili Lütfü Türkk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay