Jose Sosa: Maç maç bakacağız

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Jose Sosa, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Jose Sosa'nın açıklamaları şu şekilde;

''Tabii ki büyük bir mutsuzluk yaşıyoruz maçın böyle bitmesinden dolayı. Pozisyonlar da ürettik karşılaşma içinde ama son dakikada gelen gol bize mutsuzluk veriyor. Biz bulunduğumuz her turnuvada yarışmacı olmayı hedeflemeliyiz. Konferans Ligi’nde de çok güçlü takımlar var. Maç maç bakacağız. Bizim şimdi yapmamız gereken kafamızı kaldırıp önümüze bakmak ve pazartesi günü oynayacağımız lig maçına odaklanmak.''