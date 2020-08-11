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Spor

Jose Sosa Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro talep ediyor

Transfer sezonuna müthiş bir girişi yapan Fenerbahçe'nin bu sefer ki hedefi tecrübeli oyuncu Jose Sosa.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 07:39:00 - 2020-08-11 07:44:47
Jose Sosa Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro talep ediyor

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak transferleriyle adeta gövde gösterisi yapmıştı.

Bir yandan harcama limitini artırmaya çalışan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki 1 numaralı isim ise Jose Sosa.

Arjantinli yıldızın Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdi. Bordo-Mavililer sözleşmesini uzatmak istediği kaptan Sosa'ya son olarak 1.7 milyon Euro teklif etmişti.

Arjantinli yıldızın menajeri Flavio Bilardo ise oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.

Fenerbahçe'nin Sosa için 1.5 milyon Euro’nun üzerine çıkmayı düşünmediği ve 1+1 yıllık sözleşme yapmak istediği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Jose Sosa ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

2.5 milyon Euro istiyor

Jose Sosa, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme talep etti. Önümüzdeki günlerde Jose Sosa'nın menajeri ve Fenerbahçe yönetimi bir araya gelecek.

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