0553 313 94 23

Jose Parla'nın "Isthmus" sergisi 9 Eylül'de açılacak

Çağdaş sanatlar üzerine çalışmalar yapan sanatçının İstanbul'a özel olarak hayata geçirdiği ve eski Türkçe'de "İki tarafı su ile çevrili, iki büyük kara parçası arasında bağlantı sağlayan kara uzantısı" anlamına geldiği belirtilen "Isthmus" başlıklı sergi, 28 Eylül'e kadar görülebilecek

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
Jose Parla'nın "Isthmus" sergisi 9 Eylül'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Küba asıllı ABD'li sanatçı Jose Parla'nın hazırladığı "Isthmus" adlı sergi, Istanbul'74'ün ev sahipliğinde 9 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Çağdaş sanatlar üzerine çalışmalar yapan sanatçının İstanbul'a özel olarak hayata geçirdiği ve eski Türkçede "İki tarafı su ile çevrili, iki büyük kara parçası arasında bağlantı sağlayan kara uzantısı" anlamına geldiği belirtilen "Isthmus" başlıklı sergi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği "16. İstanbul Bienali"nin paralel sergilerinden biri olacak.

Parla'nın sembolik ve metaforik anlamda doğu ve batı kültürlerini birleştiren bir köprü işlevi olarak gördüğü İstanbul coğrafyasından ilham alarak hazırladığı sergide, özel olarak ürettiği kağıt ve cam üzerine işleri, resim ve seramik eserleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Parla, İstanbul'u ilk kez 1999'da ziyaret ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"O zaman İstanbul'un insanlarına ve içinde yaşadıkları güzel çevreye hayran kalmıştım. Kentle aramda yakın bir bağ hissetmiştim, zira bana bir şekilde anne ve babamın doğduğu şehir olan Havana'yı anımsatmıştı. İstanbul Boğazı'nın enerjisi, kentin surları ve mabet duvarlarındaki hat eserleri bana ilk görüşte ilham vermişti. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hattatların nasıl bir hayatları olduğunu merak etmiştim ve o zamandan beri hep dünya tarihinin bu usta hattatlarının yarattığı kültüre saygı duruşu niteliğinde bir proje yapmanın hayalini kurdum."

Sergi, 28 Eylül'e kadar görülebilecek.

- Jose Parla hakkında

ABD'de Florida eyaletinin ikinci büyük kenti Miami'de 1973'te dünyaya gelen ve Savannah Sanat Tasarım Okulu'nda eğitim alan sanatçı, eserlerinde doğaçlama harekete dayalı bir ifadeci yaklaşımla birlikte, çoklu katmanların kullanımı ve gündelik hayattan buluntu malzemeleri kompozisyonlarına dahil etme gibi yaklaşımları benimsiyor.

Ziyaret ettiği şehirlerin kendi deyimiyle "yaşayan dokularını" eserlerine sindirip yansıtan Jose Parla'nın yapıtları, Londra'daki British Museum ve Küba'nın başkenti Havana'daki "Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi" gibi birçok önemli kurumun koleksiyonlarında yer alıyor.

Sanatçının eserleri ayrıca, The Neuberger Museum of Art (New York, 2018), The SCAD Museum of Art (Savannah, 2017), The National YoungArts Foundation (Miami, 2016) ve The High Museum of Art'da (Atlanta, 2015) düzenlenen kişisel sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
















Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
  1. Isthmus
  2. Jose Parla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sparta Prag-Trabzonspor
    1. Sparta Prag-Trabzonspor
    2. Mardin’deki yangın itfaiye ve..
    3. Deprem anında market raflarındaki tüm..
    4. Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
    5. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi..
    6. Denizli Havalimanı’nda seferler..
    7. Vali devreye girdi, üniversite hayali..
    8. Serkan Çınar’ın itirazı reddedildi
    9. 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na..
    10. Destici'den deprem için geçmiş olsun..
    11. Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    12. Karakoyun köprülü kavşağının asfalt..
    13. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    14. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    15. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    16. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    18. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    19. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    20. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    21. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    22. Çocukların piknik sevinci
    23. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    24. Yumurtalık yetmezliğinde yeni yöntem
    25. Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 37..
    26. Edirne'de 340 düzensiz göçmen..
    27. "Hindistan hükümeti, Pakistan'ın..
    28. Gençlerbirliği’nden, İçişleri Bakanı..
    29. Karabük'te makilik alanda yangın
    30. Gaziantep Üniversitesi Besyo özel..
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!