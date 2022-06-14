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Spor Jose Mourinho'nun keyfine diyecek yok!
Spor

Jose Mourinho'nun keyfine diyecek yok!

Fransa'da Lille formasıyla yıllardır başarılı bir performans sergileyen ve 2020/21 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşan sağ bek oyuncusu Mehmet Zeki Çelik, A Milli Takımımızdaki oyunuyla da dikkat çekiyordu. UEFA Konferans Ligi'nin şampiyonu Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, yıldız futbolcuyu transfer etmek için yeniden harekete geçti. Bu kez transferi bitirmek isteyen Portekizli çalıştırıcının Çelik ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:45:00 -
Jose Mourinho'nun keyfine diyecek yok!

Fransa'da Lille formasıyla yıllardır başarılı bir performans sergileyen ve 2020/21 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşan sağ bek oyuncusu Mehmet Zeki Çelik, A Milli Takımımızdaki oyunuyla da dikkat çekiyordu. UEFA Konferans Ligi'nin şampiyonu Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, yıldız futbolcuyu transfer etmek için yeniden harekete geçti. Bu kez transferi bitirmek isteyen Portekizli çalıştırıcının Çelik ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

A Milli Takımımızda performansıyla beğeni toplayan ve Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in formasını giyen Mehmet Zeki Çelik, devlerin gözdesi olmaya devam ediyor. İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, milli sağ bek için transfer girişimlerine devam ediyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi, milli futbolcumuz ile anlaşmaya vardı. Zeki'nin, eğer transfer resmiyet kazanırsa Roma'dan yıllık 2 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.

10 MİLYON EURO
Roma'nın, Lille ile görüşmelere ise devam ettiği belirtildi. Roma'nın sportif direktörü Tiago Pinto'nun, 25 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 10 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.

İSTANBULSPOR'DAN FRANSA'YA
Zeki Çelik, 2018 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer oldu. Fransız ekibindeki 4. sezonunu geride bırakan başarılı sağ bek, takımı ile 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ise forma giydiği 40 maçta 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

Lille ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

 

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