Jorge Jesus'un bankoları belli oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus, kadrodaki iki ismin kesinlikle takımda kalmasını istedi.

Jorge Jesus'un "mutlaka kalsın" dediği iki isim!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Jorge Jesus, takımla çalışmalara yeni başlasa da ilk kadro planlamalarını yaptı. Portekizli hoca, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan Min-Jae Kim'in gönderilmemesini istedi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Güney Koreli oyuncu için "En iyi stoperim" diyen Jesus'un talebini uygun bulan yönetimin 'iyileştirilmiş kontrat' teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki, Güney Kore'nin de Dünya Kupası'ndaki performansı, Kim'in değerini artırabilir.

ASİSTANLAR İLGİLENECEK

Jorge Jesus'un diğer gözdesi ise Türk futbolunun gelecek vaat eden yıldızlarından Arda Güler. 17 yaşındaki futbolcusunun oyun zekasına hayran kalan Portekizli hocanın, Arda'yı ilk 11'de oynatmayı planladığı belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, 10 numara pozisyonuna Lincoln Henrique'yi transfer etse de Jesus'un Arda için diziliş veya sistem değişikliği yapabileceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının teknik ekipteki asistanlarından da Arda'nın gelişimine yardımcı olmalarını istediği belirtildi.



