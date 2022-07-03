Jorge Jesus'tan olay hareket!
Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, Partizan'ı 1-0'lık skorla yendi. Gurbetçi taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maçın ardından ise yaşananlar dikkatlerden kaçmadı. Sahaya giren bir taraftar futbolcuların üzerine doğru koştu. Taraftardan korkan futbolcular yavaş yavaş uzaklaşırken araya Jorge Jesus girdi ve taraftarı kovaladı.
Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, Partizan'ı 1-0'lık skorla yendi. Gurbetçi taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maçın ardından ise yaşananlar dikkatlerden kaçmadı.
Sahaya giren bir taraftar futbolcuların üzerine doğru koştu. Taraftardan korkan futbolcular yavaş yavaş uzaklaşırken araya Jorge Jesus girdi ve taraftarı kovaladı.
Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, Partizan'ı 1-0'lık skorla yendi. Maçın ardından ise yaşananlar dikkatlerden kaçmadı. Jorge Jesus, maç bitiminde sahaya giren sarı lacivertli taraftarları engelleyerek tribüne geri dönmelerini sağladı. Portekizli teknik adam daha sonra tüm takımla birlikte tribünleri selamladı.