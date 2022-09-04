  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Jorge Jesus'tan maç sonrası açıklama
Spor

Jorge Jesus'tan maç sonrası açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıkalamada 'Batshuayi'ye övgüler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 01:49:00 - 2022-09-04 02:55:05

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Yabancı kontenjanı dolu"

"Transfer sezonunun sonuna kadar başka bir transfer yapmayacağız. Yabancı kontenjanı dolu. Türkiye Ligi'nde buna uymamız gerekiyor. Fenerbahçe kadrosu tamamlandı. Ocak ayına kadar bu şekilde devam edeceğiz."

"Batshuayi en çok uyan oyuncuydu"

"Batshuayi, geçen sene Türkiye'de oynadı. Belçika Milli Takımı'nın santrforu, benim de çok iyi bildiğim ve özelliklerini beğendiğim bir oyuncu. 3 opsiyonumuz vardı forvet için. Batshuayi en çok uyan oyuncuydu. Özellikleriyle opsiyonlarımız arasındaki en iyisiydi."

"Dinamo Kiev maçı ile tekrar oynayacağız"

"Dinamo Kiev maçı ile tekrar oynayacağız. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde olması önemli. Güçlü bir gruptayız ama son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizim bu seneki en önemli hedefimiz lig ama Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23