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Spor Jorge Jesus'tan ilginç açıklama: Galatasaray neden bizden önce oynuyor
Spor

Jorge Jesus'tan ilginç açıklama: Galatasaray neden bizden önce oynuyor

Yeniakit Publisher
2023-04-16 01:31:00 -
Jorge Jesus'tan ilginç açıklama: Galatasaray neden bizden önce oynuyor

Ankaragücü'nü son dakikalarda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Maçların oynanma tarihlerini eleştiren Portekizli çalıştırıcı, "Galatasaray neden bizden önce oynuyor bunu bilmiyorum ve anlamıyorum. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankaragücü'nü mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray bizden önce oynuyor"

Ezeli rakibin maç takvimini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray neden bizden önce oynuyor bunu bilmiyorum ve anlamıyorum. Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir. Bu da sahaya yansıyor demektir." dedi.

"İyi pişirilmiş bir durum"

Öte yandan bu durumun psikolojik baskı yaptığını dile getiren Jesus," Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim." dedi. 

 
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