Jorge Jesus, yönetimden bakın ne istiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası arasında 6 hazırlık maçı yapılmasını istedi.

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirme peşinde.

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Gustavo Henrique, Joshua King, Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu'nun takıma dönmesi teknik heyeti rahatlattı.

Bu futbolcuların 30 Kasım'da İspanya ekibi Rayo Vallecano ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Teknik direktör Jorge Jesus da hazırlık kampında güçlü takımlarla hazırlık maçları yaparak, takımın seviyesini üst düzeyde tutmak istiyor.

İstanbul'da iki hazırlık maçı yaptıktan sonra 5 Aralık'ta Antalya'ya gidecek ve 11 Aralık'a kadar kamp yapacak olan sarı kanarya burada da Antalyaspor ve henüz adı netleşmeyen bir takımla hazırlık maçı yaptıktan sonra İstanbul'a dönecek.

2 veya 3 gün izin yapacak futbolcular daha sonra İstanbul'da da 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

Böylece 1 aylık arada birbirinden güçlü takımlarla 6 maç yapacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bitirmiş olacak.