Jorge Jesus onay verdi! Girişimler başlatıldı...

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Köln'ün Alman stoperi Timo Hübers için girişimlere başlayacak.

Attığı gollerle büyük sükse yapan Fenerbahçe bu sezon en büyük sıkıntısını savunmada yaşarken, stoper bölgesine yapılacak takviye için adayların sayısı da artıyor. Bu doğrultuda geniş bir liste hazırlamaya başlayan sarı lacivertlilerin, genç ve gelişime açık isimlere yöneldiği biliniyor.

Sözleşme sonuna yaklaşan adayları da listeye ekleyen F.Bahçe'de son gündeme gelense Bundesliga ekibi Köln'lün Timo Hübers oldu. İzleme komitesinin teknik direktör Jesus'a sunarak onayını alan 26 yaşındaki stoperi yönetime de raporladığı ifade edildi.

1.90 boyundaki savunmacının devre arasına kadar takip edilmesi kararlaştırıldı. Listede ilk sırada olmayan Timo Hübers için piyasa araştırmalarına başlandığı da belirtildi. Asıl mevkisi stoper bölgesi olmasına rağmen sağ bek olarak da görev yapabilen Alman futbolcu, gerektiğinde ön libero mevkiinde de oynayabiliyor. Daha önce Hannover 96 takımının da forması giyen Timo Hübers ülkesinin 18 yaş altı milli takımlarına seçilmişti. Tecrübeli futbolcu uzun boyu nedeniyle hava toplarına oldukça hakim...

Kulüp kariyerinde 186 resmi maçta oynayan Hübers 15 gol, 4 asist üretti. Mevkisine rağmen sadece 1 kırmızı kart gören oyuncu, bu sezon Köln'de 12 maçta oynadı. Oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon euro civarında.

Köln, 2 sezondur Bundesliga'da çıkış gösterirken Timo Hübers de bu yapının içinde temel taşlardan biri olmayı başardı. Uzun boyundan beklenmeyecek şekilde hızlı bir oyuncu. Savunmayı önde kurmayı seven Jorge Jesus'un takımında tam aranan tarzda bir isim olur. En büyük zaafı zamanlama hatası yapıp, fazla faul yapması. Bu sezon 20 maçta 7 sarı karı görmesi de bundan kaynaklı. Hübers, Fenerbahçe'nin dar savunma rotasyonunda farklı özellikleriyle fayda sağlayacaktır.