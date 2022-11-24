Jorge Jesus kararını verdi!

Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'de gözler aralık ayına çevrildi. Dünya Kupası'nın ardından Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılacak.

En büyük hayallerinden biri, Brezilya'nın başına geçmek olan Jesus adaylar arasında yer alıyordu. Ancak son gelişmeler sonrası böyle bir ihtimal yok denecek kadar azaldı.

Sambacılar için Flamengo'yu çalıştıran Dorival Junior, Palmerias'ın hocası Abel Ferreira ve Fluminense Teknik Direktörü Fernando Diniz'in isimleri geçiyor.

Brezilya'yı geçmişte farklı bir ülkeden teknik adamın yönetmemesi, Jesus seçeneğinin arka planda kalmasında önemli bir faktör olarak gösteriliyor. Flamengo ve Benfica defterlerini de kapatan Jorge Jesus'un, yoluna Fenerbahçe'de devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor

Bu gelişme sarı-lacivertli camiada büyük bir sevinç yarattı. Takımı hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da uçuran Portekizli çalıştırıcı büyük bir olasılıkla Fenerbahçe'nin başında kalacak.